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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:24 م
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ويؤكد: قانون المالك والمستأجر أولوية المجلس الفترة القادمة..

صلاح حسب الله: "مخدناش قروض عشان نأكل الناس خدناها عشان نعمل تنمية"

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:51 م
صلاح حسب الله: "مخدناش قروض عشان نأكل الناس خدناها عشان نعمل تنمية" الدكتور صلاح حسب الله
كتبت نور على - نورا فخرى
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قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إن مشروع قانون المالك والمستأجر، سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء لاستعراض إنجازات المجلس في دور الانعقاد الثالث.

أضاف حسب الله، نطمئن الطرفين بأنه لن يصدر القانون إلا في نقطة المنتصف، بين حق المالك وحق المستأجر، وبما يحقق العدل بينهما.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، إن الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس وتبلغ 66 اتفاقية ليست جميعها قروضاً، بل أيضا هناك منح، لافتاً إلى أن اتفاقيات القروض ليست هدفها توفير المأكل والمشرب إنما تحقيق  التنمية. 

 
وأضاف حسب الله، أن المنح التي وافق عليها المجلس تشمل مجالات متعددة مثل مشروعات الصرف الصحي وأخري مرتبطة بالبنية التحتيّة.  
 
وتابع النائب صلاح حسب الله،  أنه فيما يتعلق باتفاقيات القروض فإنها تسير في مجالات التنمية، قائلاً : "مش بنأخذ قروض عشان الناس تأكل وتشرب إنما معظم القروض تسير في مجال التنمية". 

 


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