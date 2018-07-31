صلاح حسب الله: "مخدناش قروض عشان نأكل الناس خدناها عشان نعمل تنمية"

كتبت نور على - نورا فخرى

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إن مشروع قانون المالك والمستأجر، سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء لاستعراض إنجازات المجلس في دور الانعقاد الثالث.

أضاف حسب الله، نطمئن الطرفين بأنه لن يصدر القانون إلا في نقطة المنتصف، بين حق المالك وحق المستأجر، وبما يحقق العدل بينهما.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، إن الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس وتبلغ 66 اتفاقية ليست جميعها قروضاً، بل أيضا هناك منح، لافتاً إلى أن اتفاقيات القروض ليست هدفها توفير المأكل والمشرب إنما تحقيق التنمية.