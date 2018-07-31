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صحيفة: مدفعية الجيش السورى ترمى مواقع الإرهابيين بوابل من النار والرصاص

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:07 ص
صحيفة: مدفعية الجيش السورى ترمى مواقع الإرهابيين بوابل من النار والرصاص الجيش السورى
وكالات الأنباء
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يواصل الجيش السورى عمليته العسكرية الهادفة إلى تطهير البلاد من فلول تنظيم "داعش" الإرهابى.

ويستعين الجيش السورى لتحقيق هدفه بالطيران والمدفعية.

وعن استخدام المدفعية قالت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" إن مدفعية الجيش السورى ترمى مواقع الإرهابيين بوابل من النار والرصاص، مدمرة ما يعيق تقدم وحدات الجيش.

ويطلق كل مدفع من مدافع "مستا بى"، مثلا، مئات القذائف أحيانا.

وتُستخدم مدافع هاوتزر "مستا بي" عيار 152 ملم، ضد الإرهابيين فى سوريا منذ خريف عام 2015. وقد أثبت هذا المدفع فعاليته فى تدمير ما يجب تدميره من أهداف.

ويوضع مدفع "مستا بي" فى المقطورة التى يمكن جرّها بسرعة تصل إلى 80 كيلومتر فى الساعة.

ويقدر مدفع "مستا بي" على تدمير أهداف تبعد عنه 28900 متر بواسطة القذائف التى يبلغ وزن الواحدة منها 42 — 43  كيلوجراما.  

 


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