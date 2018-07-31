شركة تداول: صعود "التجارى الدولى" ينقذ المؤشر الرئيسى للبورصة من الانخفاض

كتب هانى الحوتى

توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن ينقذ صعود سهم البنك التجارى الدولى، المؤشر الرئيسى للبورصة من الانخفاض الحاد - على الأقل فى الوقت الحالى – مضيفة كما قد يساعد الارتداد القوى لسهم جلوبال تليكوم القابضة المؤشر أن يصعد أيضاً.

وأوضحت مباشر، فى تقرير بحثى، حركة سهم البنك التجارى الدولى، قائلة إن السهم يحاول اختراق خط الاتجاه الهابط والذى بدأه منذ شهرين، وفى حالة تمكنه من الاختراق، فإن ذلك سيؤدى إلى المزيد من الارتفاع تجاه مستوى 87 جنيه، مضيفة أنه حتى الآن هذا الاختراق لا يزال يحتاج إلى تأكيد، ليس فقط على مستوى الحركة السعرية ولكن أيضا يحتاج تأكيد من أحجام التداول، لأنها الضمانة الوحيدة لاستمرار هذا السيناريو.

وتابعت، أن الإغلاق دون خط الاتجاه الهابط، أو الاختراق مع أحجام تداول ضعيفة يمثل تهديداً وقد يبطل السيناريو السابق.