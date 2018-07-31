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شاهد فى دقيقة.. مخططات قطر و"الإخوان" لزعزعة استقرار الكويت

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:09 م
شاهد فى دقيقة.. مخططات قطر و"الإخوان" لزعزعة استقرار الكويت مخططات قطر و"الإخوان"
إعداد – محمود محيى
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 فى الوقت الذى تتخذ فيه دولة الكويت الشقيقة موقفا محايدا فى الأزمة بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية ودولة الإرهاب قطر من ناحية أخرى، ويسعى أميرها الشيخ صباح الأحمد، لتقريب وجهات النظر، تعمل الدوحة من خلف الكواليس لزعزعة أمن واستقرار الكويت.

ويعمل النظام القطرى على تحريض وتمويل عناصر تابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية داخل الكويت لزعزعة استقرارها.

كما يعمل الإعلام القطرى على بث الفتن والأكاذيب لدفع المواطن الكويتى للخروج فى مظاهرات لإسقاط النظام، إضافة لدعمها جماعات الإسلام السياسى التى تحمل مشروعا تخريبيا ترغب فى تنفيذه بالخليج..

 

 ونرصد فيما يلى أبرز جرائم الدوحة ضد الكويت:

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

 

 


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قطر

الاخوان

الكويت




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