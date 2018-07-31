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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:28 م
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شاهد فى دقيقة .. أشهر الأكاذيب القطرية لمواجهة المقاطعة العربية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:52 م
شاهد فى دقيقة .. أشهر الأكاذيب القطرية لمواجهة المقاطعة العربية الأكاذيب القطرية
إعداد – محمود محيى
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منذ أن فرضت دول "الرباعى العربى" – مصر والسعودية والإمارات والبحرين-  مقاطعة سياسية واقتصادية مع إمارة قطر يوم 5 يونيو من عام 2017 الماضى، بسبب دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية فى المنطقة، ويعمل النظام القطرى على نشر الأكاذيب والمزاعم فى محاولة منه لدحض تهم الإرهاب المتورط فيها.

ويعمل النظام القطرى بزعامة أميره تميم بن حمد آل ثانى، منذ اشتعال الأزمة الخليجية باستخدام وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعى على نشر الكذب والتدليس لتحسين صورته وإيهام العالم بعدم تورطه فى العمليات الإرهابية التى أشرف عليها ومولها فى العديد من دول المنطقة.

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