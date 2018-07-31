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شاهد.. الطريق الدائرى الإقليمى بعد انتهاء تنفيذه وفتحه للمرور تجريبيا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:20 م
شاهد.. الطريق الدائرى الإقليمى بعد انتهاء تنفيذه وفتحه للمرور تجريبيا هشام عرفات وزير النقل
كتب- رضا حبيشى
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أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، انتهاء تنفيذ القوس الشمالى الغربى بالطريق الدائرى الإقليمى الممتد من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى فى بنها حتى التقاطع مع طريق القاهرة _ الإسكندرية الصحراوى  بطول 57 كم .

 

وقال  وزير النقل، خلال تفقده الطريق الجديد برفقة اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن تكلفة القوس الشمالى وطريق شبرا -  بنها الحر المدرجين بالمشروع القومى للطرق وصلوا الى 14 مليار جنيه.

 وأشار إلى أن الطريق تم فتحه للمرور تجريبيا ويجرى حاليا إنهاء تركيب بعض العلامات المرورية والإرشادية لحين افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا إن إنجاز هذا الطريق يرجع الفضل فيه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بفضل التخطيط ومتابعته المستمرة، متابعا: "البطل الحقيقى فى المشروع القومى للطرق هو شخص عبد الفتاح السيسى".

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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وزير النقل

الطريق الدائرى الإقليمى




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