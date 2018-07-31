س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الشهادات الفنية؟

وائل ربيعى

قاربت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على الانتهاء من تنسيق طلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها، حيث يتبقى فقط أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق، التى تنطلق بعد تحويلات تقليل الاغتراب، والتى تتزامن أعمالها مع تنسيق الشهادات الفنية.

متى يبدأ تنسيق الشهادات الفنية؟

يبدأ تنسيق هذه الفئة نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل وبحد أقصى 10 أغسطس.

كيف يتقدم الطلاب لتنسيق الشهادات الفنية ؟

يتقدم الطلاب الحاصلون على شهادة الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

كم عدد الرغبات التى يملأها طلاب الشهادات الفنية على موقع التنسيق؟

60 رغبة مثل طلاب الثانوية العامة.

ما أهم الأشياء المطلوبة لإنجاز عملية تنسيق الطلاب على موقع التنسيق؟

رقم الجلوس والرقم السرى أهم ما يطلبه موقع التنسيق لتنسيق رغبات الطلاب.

هل يخضع طلاب الشهادات الفنية للتوزيع الجغرافى؟

نعم يخضع طلاب الشهادات الفنية للتوزيع الجغرافى مثل طلاب الثانوية العامة.

كم يوم يظل تنسيق الشهادات الفنية مفتوحا ؟

يستقبل موقع التنسيق رغبات الطلاب لمدة أسبوع من تاريخ فتح التنسيق لهم ولا توجد مراحل.

ما المؤسسات الجامعية التى تستقبل رغبات طلاب الشهادات الفنية؟

المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى سواء كانت حكومية أو خاصة.