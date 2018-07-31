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سيدة فى دعوى خلع بالمنوفية: "زوجى مقضى حياته فى الشقق المشبوهة وشرب المخدرات"

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:27 ص
سيدة فى دعوى خلع بالمنوفية: "زوجى مقضى حياته فى الشقق المشبوهة وشرب المخدرات" محكمة الاسرة
المنوفية _ محمد فتحي
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وقفت "أيات .م ع" والبالغة من العمر 35 عاما، والمقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أمام محكمة الأسرة بشبين الكوم، وأقامة دعوى خلع ضد زوجها "محمود.م.ا" و البالغ من العمر 39 عاما بسبب عدم قدرته على مصاريف العائلة، وتركه المنزل منذ عام تقريبا، ولأنها خافت ألا تقيم حدود الله، لأنها فى رعيان شبابها، وتخاف من الفنتة .
 
وأضافت الزوجة خلال الدعوى، أن زوجها تركها هى وأطفالها الثلاثة، منذ عام، بعدما أخذ مبلغ مالى كبير ظلت الزوجة تعمل به مايقرب من خمس سنوات، لشراء منزل خاص بهما.
 
وتابعت، "حاولت الإتصال بأهله أكثر من مره إلا ان المحاولات باءت بالفشل وتركونى أنا وأطفالى، وكأنهم لايعرفوننا نهائيا، وفى النهاية عرفت أن زوجى مقيضها على المقاهى وسهر فى الشقق المشبوهة وشرب المواد المخدرة، بأموال وتعب السنين اللى أنا طلع روحى علشان أجمعها، منه لله وربنا ينتقم منه". 
 
وأكدت الزوجة خلال الدعوى، إنها طلبت منه الخلع لكرهيتها وكرها له، وبغضها لمعاشرته، ولانها تخاف الفتنة، لانها فى ريعان شبابها، وإنها متنازلة عن كافة حقوقها الشرعية والمالية لبغضها معاشرته.
 
ومن جانبه، أكد حسين الجندى محامى الزوجة، أن موكلته أبدت تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وإستعدادها بأن ترد إليه مقدم الصداق، الذى أعطاه لها، والتنازل عن كافة مستحقاتها طبقا للقانون  .

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