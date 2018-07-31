سكرتير عام مساعد المنوفية يبحث 8 طلبات وشكاوى خلال اللقاء الاسبوعى لخدمة المواطنين

المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم اللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين لبحث شكاوي وطلبات المواطنين بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة حيث تم بحث 8 طلبات وشكاوى لعدد من المواطنين والتي تنوعت ما بين طلبات لرؤساء الأحياء والمدن وطلبات لمديري بعض المديريات الخدمية وغيرها.

ووافق السكرتير العام المساعد على تعديل مكان كشك لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقله لمنطقة حيوية بمدينة أشمون لتحسين حالته المادية ، كما استمع السكرتير العام المساعد لباقي الطلبات بشأن اصدار تراخيص بناء وانتشار القمامة موجها بسرعة فحص هذه الطلبات وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

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