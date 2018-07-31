video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفينة حربية روسية تصطدم بجسر خلال عرض عسكرى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:28 م
سفينة حربية روسية تصطدم بجسر خلال عرض عسكرى البحرية الروسية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

نشرت شبكة سكاى نيوز الاخبارية، مقطع فيديو لحادث خلال العرض العسكرى بمناسبة يوم البحرية الروسية الذى ضم 40 سفينة حربية و38 طائرة و4 آلاف جندى، إذ شقت سفينة من طراز "سيرنا" البحر، وبدون تردد لترتطم بجسر فى لقطة محرجة للجيش الروسى.

وأجرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضى فى ميناء مدينة طرطوس السورية استعراضا عسكريا كبيرا لقوات أسطولها فى البحر الأبيض المتوسط بمناسبة عيد البحرية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع فى بيان أصدرته بهذا الخصوص أن الاستعراض شاركت فيه غواصة الديزل الكهربائية "كولبينو"، وسفينة "كيلدين" للمهمات الخاصة، وطراد "توربينيست" البحرى،  وسفينتا "فيليكى أستيوج" و"جراد سفيياجسك" الصاروخيتان الصغيرتان المزودتان بمنظومات الصواريخ المجنحة عالية الدقة من طراز "كاليبر"،  وسفينة الإمداد الشاحنة "كيل-158".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين: البحرية الروسية جاهزة لمواجهة أصعب التحديات

الكرملين: بوتين يشارك بفعاليات الاحتفال بعيد البحرية الروسية فى بطرسبورج

رويترز: البحرية الروسية فى حالة تأهب قصوى قبالة سواحل أوكرانيا

روسيا

البحرية الروسية

عرض عسكرى روسى

اخبار العالم




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة