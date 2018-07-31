سفينة حربية روسية تصطدم بجسر خلال عرض عسكرى

كتب: أحمد علوى

نشرت شبكة سكاى نيوز الاخبارية، مقطع فيديو لحادث خلال العرض العسكرى بمناسبة يوم البحرية الروسية الذى ضم 40 سفينة حربية و38 طائرة و4 آلاف جندى، إذ شقت سفينة من طراز "سيرنا" البحر، وبدون تردد لترتطم بجسر فى لقطة محرجة للجيش الروسى.

وأجرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضى فى ميناء مدينة طرطوس السورية استعراضا عسكريا كبيرا لقوات أسطولها فى البحر الأبيض المتوسط بمناسبة عيد البحرية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع فى بيان أصدرته بهذا الخصوص أن الاستعراض شاركت فيه غواصة الديزل الكهربائية "كولبينو"، وسفينة "كيلدين" للمهمات الخاصة، وطراد "توربينيست" البحرى، وسفينتا "فيليكى أستيوج" و"جراد سفيياجسك" الصاروخيتان الصغيرتان المزودتان بمنظومات الصواريخ المجنحة عالية الدقة من طراز "كاليبر"، وسفينة الإمداد الشاحنة "كيل-158".