video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفيرة مصر فى بوروندى تقدم معونات غذائية مصرية وتفتتح مركزا لحديثى الولادة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:26 م
سفيرة مصر فى بوروندى تقدم معونات غذائية مصرية وتفتتح مركزا لحديثى الولادة سفيرة مصر فى بوروندى عبير بسيونى ووفد المسئولين فى بوروندى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

نظمت الدكتورة عبير بسيونى رضوان، سفيرة مصر فى بوروندى، قافلة ثالثة للمساعدات بالجهود الذاتية للسفارة إلى محافظة "نجوزى" التى تقع شمال بوروندى، وتعد ثانى أكبر محافظة من حيث الكثافة السكانية، فضلا عن افتتاح المركز المصرى الجديد للأطفال حديثى الولادة بمستشفى "موسينى" العام فى مدينة "طنجرة" بالمحافظة، والذى قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بتجهيزه بالمعدات والأجهزة اللازمة، وذلك بحضور وزير الموظفين العموميين والعمل والتشغيل البوروندى.

 

37992277_621124751589176_2318071425350500352_n

 

وقالت سفيرة مصر فى بوروندى، إن المركز يشتمل على 10 حضانات بملحقاتهم بخلاف الأجهزة الأساسية الأخرى اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعى والعلاج الضوئى ومستخلصات وأنابيب أوكسجين وغيرها، كما قامت الوكالة بإيفاد فنيين مصريين لتركيب الأجهزة وتشغيلها وتدريب الطاقم البوروندى عليها، حيث بلغت تكلفة تجهيز المركز حوالى 2 مليون جنيه مصرى.

 

37993268_623576091344042_9168591601600036864_n

وأضافت رضوان، أن السفارة قامت أيضا بتقديم مساعدات غذائية تشمل حوالى 1.5 طن مساعدات غذائية، علما بأن القافلة الأولى للمساعدات كانت فى مارس 2017 إلى محافظة "بوبانزا" أكثر المحافظات تأثراً بالجفاف، ثم القافلة الثانية فى أغسطس 2018 إلى محافظة "بورورى" فى الجنوب (والتى بها هضبةRutovu أول منابع النيل).

38135279_623576381344013_2732559739626979328_n

وقامت السفيرة وشيوخ الأزهر الشريف المبعوثين إلى بوروندى كذلك بتقديم هدايا تذكارية وقرآن كريم وكتب ووسائل تعليمية لمسجد مدينة طنجرة ذات الأغلبية المسلمة، حيث يعد المسجد أحد أقدم مساجد بوروندى.

 

38020845_623576088010709_8992521118107566080_n

كما زارت وأعضاء القافلة كنيسة العذراء مريم، وأهدت الكنيسة بعض الرسومات والمواد الثقافية المصرية، التى تشمل مجموعة وثائقية للكنائس المصرية العريقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفد طبى مصرى يصل بوروندى لتدريب طاقم الأطباء بالمستشفى العسكرى فى بوجمبورا

سفيره مصر فى بوروندى

اخبار مصر

اخبار بوروندى

معونات مصريه لبوروندى

مساعدات غذائيه مصريه

المركز المصرى لحديثى الولاده




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة