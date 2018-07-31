سفيرة مصر فى بوروندى تقدم معونات غذائية مصرية وتفتتح مركزا لحديثى الولادة

كتب : أحمد جمعة

نظمت الدكتورة عبير بسيونى رضوان، سفيرة مصر فى بوروندى، قافلة ثالثة للمساعدات بالجهود الذاتية للسفارة إلى محافظة "نجوزى" التى تقع شمال بوروندى، وتعد ثانى أكبر محافظة من حيث الكثافة السكانية، فضلا عن افتتاح المركز المصرى الجديد للأطفال حديثى الولادة بمستشفى "موسينى" العام فى مدينة "طنجرة" بالمحافظة، والذى قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بتجهيزه بالمعدات والأجهزة اللازمة، وذلك بحضور وزير الموظفين العموميين والعمل والتشغيل البوروندى.

وقالت سفيرة مصر فى بوروندى، إن المركز يشتمل على 10 حضانات بملحقاتهم بخلاف الأجهزة الأساسية الأخرى اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعى والعلاج الضوئى ومستخلصات وأنابيب أوكسجين وغيرها، كما قامت الوكالة بإيفاد فنيين مصريين لتركيب الأجهزة وتشغيلها وتدريب الطاقم البوروندى عليها، حيث بلغت تكلفة تجهيز المركز حوالى 2 مليون جنيه مصرى.

وأضافت رضوان، أن السفارة قامت أيضا بتقديم مساعدات غذائية تشمل حوالى 1.5 طن مساعدات غذائية، علما بأن القافلة الأولى للمساعدات كانت فى مارس 2017 إلى محافظة "بوبانزا" أكثر المحافظات تأثراً بالجفاف، ثم القافلة الثانية فى أغسطس 2018 إلى محافظة "بورورى" فى الجنوب (والتى بها هضبةRutovu أول منابع النيل).

وقامت السفيرة وشيوخ الأزهر الشريف المبعوثين إلى بوروندى كذلك بتقديم هدايا تذكارية وقرآن كريم وكتب ووسائل تعليمية لمسجد مدينة طنجرة ذات الأغلبية المسلمة، حيث يعد المسجد أحد أقدم مساجد بوروندى.

كما زارت وأعضاء القافلة كنيسة العذراء مريم، وأهدت الكنيسة بعض الرسومات والمواد الثقافية المصرية، التى تشمل مجموعة وثائقية للكنائس المصرية العريقة.