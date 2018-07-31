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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:28 م
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سعر الدولار يوم الثلاثاء 31-7-2018 وتباين طفيف للعملة الأمريكية بين البنوك

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:40 ص
سعر الدولار يوم الثلاثاء 31-7-2018 وتباين طفيف للعملة الأمريكية بين البنوك الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر الدولار "طفيفاً" بين البنوك وبعضها خلال تعاملات اليوم  الثلاثاء الموافق 31- 7- 2018، حيث سجل فروقا فى سعره من بنك لآخر، وجاء بحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.85 جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.85  جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.84 جنيه للشراء

 17.94 جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر أغسطس عند 16 جنيها
 

ومن ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول اغسطس 2018 ولمدة شهر حتى 31/8/2018.

 

وأشار وزير المالية إلى أن سعر الدولار الجمركى يدور حول  نسبة 90%من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.

 

يذكر أن الوزارة اعلنت فى أول يوليو 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيها حتى 31/7/2018.

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

 

 

 


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