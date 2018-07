سر أربيلا حفيدة ترامب أصغر دبلوماسية فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

كتب- هاشم الفخرانى

خطفت "اربيلا" حفيدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأضواء من والدتها "ايفكانا" التى يصطحبها دائما خلال جولاته الخارجية ،ولا سيما انها زوجة مستشارة للأمن القومى جيرارد كوشنر.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="rtl">Arabella singing a song she learned for <a href="https://twitter.com/hashtag/ChineseNewYear?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChineseNewYear</a>. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. 新年快乐! <a href="https://t.co/jxHHLvhmzm">pic.twitter.com/jxHHLvhmzm</a></p>— Ivanka Trump (@IvankaTrump) <a href="https://twitter.com/IvankaTrump/status/827132690910556160?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2017</a></blockquote>

وفى صورة نشرها "ترامب" على حسابه الشخصى لتداول الصور "انستجرام" ، ظهرت "أربيلا" البالغة من العمر 6 أعوام بصحبة جدها وهما يسيران فى حديقة البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن ،وتبادلا الجد والحفيدة نظرات تؤكد الكميا الايجابية بينهما ، حيث كانت ترتدى فستان أبيض به خطوط سوداء والجد "ترامب" يرتدى بدلة زرقاء وقبعة بيضاء .



دونالد ترامب

https://www.facebook.com/cgtnarabic/videos/903204979860612/

ويعرف عن أربيلا شغفها بالثقافة الصينية وتهوى الغناء كذلك باللغة الصينية، حيث نشرت ايفكانا على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو وهى تغنى بالصينية وترتدى الزى الرسمى الصينى .



حفيدة ترامب فى زيارة للصين

حب الحفيدة للغة الصينية دفعت "ترامب" إلى تقديم مقطع فيديو لها عبر اللوح الالكترونى "تابلت" للرئيس الصينى شي جين بينج وهى تغنى بالصينية الدارجة خلال اللقاء الأول الذى جمع الزعيمين فى إبريل 2017 لمناقشة العديد من الملفات الحاسمة.



حفيدة ترامب

كما حرص "ترامب" على اصطحابها خلال زيارته التاريخية إلى العاصمة الصينية "بكين" فى شهر نوفمبر من العام الماضى ، وحرصت على تحية الرئيس الصينى بالطريقة الصينية



حفيدة ترامب ترتدى الزى الصينى