زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

هرارى(أ ش أ)

أعلن " نلسون شاميسا " زعيم المعارضة فى زيمبابوى تحقيق فوزا "ساحقا" له فى الانتخابات العامة التى جرت أمس الاثنين، والتى تعد الأولى من نوعها منذ سقوط الرئيس "روبرت موجابى".

وقال "شاميسا" فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، إنه استنادا على عدد الأصوات فى 10 آلاف مركز اقتراع "حققت نصرا باهرا" ضد رئيس الدولة الحالى "إيمرسون منانجاجوا" و"نحن على استعداد لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح الراديو أن 23 مرشحا يتنافسون فى هذه الانتخابات، أبرزهم "إيمرسون امنانجاوا" (75 عاما) الرئيس المؤقت ورئيس الحزب الحاكم "الاتحاد الوطنى الزيمبابوى الإفريقى"والذى وصل إلى السلطة فى نوفمبر الماضى بعد استقالة "موجابي"، فضلا عن "نيلسون تشاميسا" (40 عاما) من حركة التغيير الديمقراطى.

وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة التى جرت عام 2013 فى زيمبابوى والتى فاز فيها "موجابى" بنسبة 61% وقد شهدت عمليات تزوير وعنف طال أنصار منافسه زعيم المعارضة وقتها "مورجان تشنجيراى" الذى أضطر إلى الاعتراف بفوز حزب خصمه الرئيس "روبرت موجابى" فى الانتخابات البرلمانية وذلك بعد إعلان فوز حزب "زانو-إف بى" الذى يتزعمه موجابى بـ 137 مقعدا من أصل 210 مقاعد بالبرلمان.