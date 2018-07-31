رى الشرقية: اجتماعات مستمرة لبحث الإزالات وتحصيل غرامات الأرز

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس رضا مهدى، وكيل وزارة الرى بالشرقية، أنه عقد أمس اجتماعا تنسيقيا مع المهندسين مديرى العموم بمجمع الرى بالشرقية (الرى - الصرف - ميكانيكا وكهربا - مشروعات الصرف - التوجيه المائى - المياه الجوفية)، لبحث كل المواضيع المتعلقة بالمجمع (الأمن - النظافة - الصيانة- المياه - الكهرباء)، والخطة الاستثمارية.

وأضاف مهدى لـ"اليوم السابع" أنه عقد اجتماعا آخر مع اللجنة الإقليمية للمخالفات بمحافظة الشرقية بحضور المهندسين مديرى عموم الرى والصرف والزراعة ومشروعات الصرف والتوجيه المائى والميكانيكا والكهرباء والمساحة وتفتيش المياه الجوفية، والعاملين رؤساء الأقسام الإدارية لبحث موقف المخالفات والإزالات وتحرير مخالفات الأرز، وموقف التحصيل بالتنسيق مع الزراعة وبحث موقف زراعات الأرز لعام ٢٠١٨.