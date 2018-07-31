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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:32 م
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رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة من نجع أبو ستيت بمركز البلينيا بسوهاج

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:46 م
رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة من نجع أبو ستيت بمركز البلينيا بسوهاج إزالة مخلفات صلبة وقمامة من نجع أبو ستيت
سوهاج - محمود مقبول
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بنجع أبوستيت بمركز ومدينة البلينا، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل روفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

من جانبه، قال عامر محمد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة البلينا والقرى، وتم فيها رفع حوالى 150 طن من التراكمات، وتم نقلها إلى المقلب العمومى بالجبل الغربى، وأنه جار متابعة الأعمال وتكثيف الحملات بشوارع وقرى المركز، ورفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق غير الممهدة، وذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطن بمركز البلينا وقراها.

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية للقرى والمدن والأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والطرق وإزالة مخلفات تطهير الترع والتنسيق مع مديرية الرى بسوهاج.


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