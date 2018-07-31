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رئيس نقابة الصناعات الهندسية: السيسى يتابع يوميا تطوير شركة الحديد والصلب

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:06 م
رئيس نقابة الصناعات الهندسية: السيسى يتابع يوميا تطوير شركة الحديد والصلب مؤتمر “ثورة يوليو وبناء القلاع الصناعية”
كتب محمود راغب
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أكد المشاركون فى مؤتمر "ثورة يوليو وبناء القلاع الصناعية" الذى نظمته النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير شركات القطاع العام وعدم خصخصتها هو امتداد حقيقى لحماية الصناعات الاستراتيجية التى أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة أن الرئيس السيسى يتابع يوميًا تطوير شركة الحديد والصلب وتشغيل النصر للسيارات المغلقة منذ عام 2008 مشيرًا إلى السنوات الأربع الماضية شهدت إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة ويتم الآن تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى لإحداث قيمة مضافة من 360 ألف طن لتصل إلى 520 ألف طن.

وقال النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد أن فلسفة 30 يونيو تقوم على تطوير الصناعة ومراكز التدريب المهنى لإعداد عمالة ماهرة بما يعظم من دور العمال فى المرحلة المقبلة مطالبًا بعودة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى جميع المجالس المنتخبة النيابية والشعبية والإدارية حتى يكونوا مشاركين حقيقيين فى تطوير هذه الصناعة.

وحيا سعيد عبد الغنى رئيس الحزب العربى الناصرى جهود عمال مصر ومنظماتهم النقابية فى حماية مكتسبات الثورة المجيدة مطالبًا العمال بأن يرفعوا شعار المصنع لمن ينتج.

استعرض الدكتور جمال شقرة استاذ التاريخ المعاصر بعين شمس حقائق ثورة يوليو والمواقف الوطنية التى شارك فيها القيادات العمالية آنذاك

كما تحدثت فى المؤتمر كل من الدكتور عبد الرؤوف الفقى استاذ النهضة الصناعية والمناضل العمالى القدير جمعة حسن جمعة.

 

 

 


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الصناعات الهندسية

شركة الحديد والصلب

جبالى المراغى




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