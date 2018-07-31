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رئيس جامعة كفرالشيخ: تشكيل لجنة لتحليل وتنفيذ توصيات مؤتمر شباب الجامعات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:19 م
رئيس جامعة كفرالشيخ: تشكيل لجنة لتحليل وتنفيذ توصيات مؤتمر شباب الجامعات انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة القمري
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أشاد مجلس جامعة كفرالشيخ في جلسته ،اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، بتوصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، الذى عقد على مدار يومين، بجامعة القاهرة وإعلانه عام 2019 عاماً للتعليم، مؤكدا أنها خطوة جيدة للنهوض بالتعليم، ووضعه فى مكانته الطبيعية. 

وأوضح رئيس الجامعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن في ختام المؤتمر عدة توصيات، اهتمت بالتعليم وتطويره وزيادة الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية فى الجامعات المصرية.

وأضاف القمري، إنه قرر تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس، لتحليل ‏توصيات مؤتمر شباب الجامعات السادس، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات ‏المؤتمر واقتراح الأفكار والآليات الفعالة لتنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى سبل التغلب على التحديات ‏والصعوبات التي قد تواجه التنفيذ، بما يضمن إسهامات فعالة ومثمرة من جامعة كفر الشيخ، وفقا لأفضل ‏الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز أدوارها التنموية والمجتمعية. ‏

 

 

 


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