رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق بنسبة نجاح 79%

المنوفية - محمود شاكر

اعتمد الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق حيث بلغت نسبة النجاح 79%، ونسبة النجاح لشعبة اللغة الإنجليزية 98.5%.

وأشار الدكتور أبو الخير عطية عميد الكلية، إلى أن نسبة النجاح بالفرقة الرابعة بلغت 79% حضر الامتحان 1064 طالبًا حصل منهم 4 طلاب على تقدير ممتاز بعد التقدير التراكمي، و23 على تقدير جيد جدًا و155 على تقدير جيد، و503 على تقدير مقبول بينما حضر الامتحان بشعبة اللغة الإنجليزية 68 طالبًا حصل منهم 18 بعد التقدير التراكمى على تقدير ممتاز، و15 على جيد جدًا 21 على تقدير جيد، و4 على مقبول.