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المحالين للمعاش بكلية الطب والمستشفيات..

رئيس جامعة الزقازيق يشارك باحتفالية "عطاء بلا حدود" لتكريم الأمهات المثاليات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:30 م
رئيس جامعة الزقازيق يشارك باحتفالية "عطاء بلا حدود" لتكريم الأمهات المثاليات الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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شارك الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، فى احتفالية "عطاء بلا حدود" التى أقيمت اليوم بمركز الجراحة الجديد بحضور الدكتور عاطف البحراوى عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس المستشفيات والدكتور عبد المنعم أبو شرخ أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين والدكتور هشام عنانى مدير عام المستشفيات، وعددًا من المديرين والعاملين المكرمين وذويهم قام خلالها بتكريم ستة من الأمهات المثاليات و72 من المحالين على المعاش بمستشفيات جامعة الزقازيق.

   

وبدأ رئيس الجامعة كلمته فى الاحتفال بتقديم التهنئة والتحية للطالب محمد عمر بحقوق الزقازيق وأسرته، والذى تم تكريمه ضمن الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية من رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب، مؤكدًا على أنه نموذج للطالب المصرى البطل وخير مثال للإصرار وحب الحياة ولم تقف إعاقته لتحقيق النجاح والتميز وبفضل تشجيع والدته منذ الصغر وإيمانها بأن الإعاقة لا تمثل إلا تحديًا لن يقف فى طريقه وبنفس الحماس تفوق الابن وواصل نجاحه فى جميع المراحل الدراسية حتى حصل على المركز الأول فى أسبوع شباب الجامعات المقام بالمنيا وتكريمه من السيد رئيس الجمهورية أول أمس.

 

 واستطرد عبد البارى: "احتفال اليوم بتكريم زملاء لنا شاركوا معنا فى رحلة البناء إيمانا بأهمية دور الطاقم الفنى والطاقم الإدارى والهيئة المعاونة والذى يقف مساندا إلى جنب مع الطبيب فى منظومة متكاملة وكل مكرم اليوم الثلاثاء له قصة كفاح ساهمت فى بناء مستشفيات الجامعة منذ نشأتها ووجه لهم باسمه وباسم جامعة الزقازيق وقطاع المستشفيات كل الشكر والتقدير على ما قدموه متمنيا لهم بداية حياة موفقة بعد المعاش".

 

 

تكريم الامهات
تكريم الأمهات

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

رئيس الجامعة وقت التكريمو
رئيس الجامعة وقت التكريم

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