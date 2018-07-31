رئيس الوزراء الفلسطينى: نراهن على الرئيس السيسى لنجدة القدس وحماية شعبنا

كتب : أحمد جمعة

شارك رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله فى احتفال السفارة المصرية فى رام الله بذكرى ثورة يوليو المجيدة والملهمة، مؤكدا أنها صانت الاستقلال والقرار الوطني المصري وأكدت على مركزية القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى اعتزاز الشعب الفلسطينى بجهود مصر في الدفع قدما بالمصالحة والوحدة الفلسطينية وتذليل العقبات أمامها، والدعم الدائم الذى تقدمه لإعادة إعمار قطاع غزة بعد ثلاث حروب قاسية تعرض لها، وحصار ممتد منذ أكثر من عقد، مضيفا "نراهن على مصر الأبية، وعلى حراكها المؤثر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنجدة القدس والتصدي لمحاولات تغيير واقعها وطمس هويتها وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وطغيانه."

وبعث رئيس الوزراء الفلسطينى بتهنئة لمصر رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة عيدها الوطني، داعيا الله أن يديم أمن واستقرار ومجد مصر، لتبقى كما كانت دوما، الملاذ والمدافع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جانب من زيارة رئيس وزراء فلسطين

رئيس الوزراء والوفد المرافق

جانب من الاحتفالية

اثناء الاحتفالية