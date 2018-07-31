رئيس المنطقة االأزهرية بالدقهلية يكرم بطلة إفريقيا فى رفع الأثقال

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور السيد أحمد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية الطالبة أمل محمد توفيق ، الحاصلة على ثلاثة ميدليات ذهبية فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال فى وزن 53 كيلو ( رفع ، نطر ، مجموع ) ، والتى نظمت بدولة الجزائر .

وقد حضر الاحتفال الدكتور حماده هزاع ، والدكتور محمد كامل ،والدكتور محمد القزاز أعضاء المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، و رميح الحسيني مدير إدارة رعاية الطلاب ، ياسر الغرباوى موجه عام التربية الرياضية المنطقة ، وقد قدم وكيل الوزارة شهادة تقدير للطالبة ، كما حضر التكريم والدة الطالبة .