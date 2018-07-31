video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس المنطقة االأزهرية بالدقهلية يكرم بطلة إفريقيا فى رفع الأثقال

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:19 ص
رئيس المنطقة االأزهرية بالدقهلية يكرم بطلة إفريقيا فى رفع الأثقال جانب من التكريم
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

استقبل الدكتور السيد أحمد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية الطالبة  أمل محمد توفيق ، الحاصلة على ثلاثة ميدليات ذهبية فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال فى وزن 53 كيلو ( رفع ، نطر ، مجموع ) ، والتى نظمت بدولة الجزائر .

وقد حضر الاحتفال الدكتور حماده هزاع ، والدكتور محمد كامل ،والدكتور محمد القزاز أعضاء المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، و رميح الحسيني مدير إدارة رعاية الطلاب ،  ياسر الغرباوى موجه عام التربية الرياضية المنطقة ، وقد قدم وكيل الوزارة شهادة تقدير للطالبة ، كما حضر التكريم والدة الطالبة .

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعاهد الأزهرية: فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الأزهر الأسبوع المقبل

الدقهلية

اخبار الدقهليه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

المنطقة الازهرية




لا تفوتك
صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة