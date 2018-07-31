دى ميستورا يعتزم إجراء مشاورات مع إيران وروسيا وتركيا حول سوريا فى سبتمبر

أشاد المبعوث الأممى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، بلقاء الدول الضامنة فى سوتشى، حول اللجنة الدستورية السورية، مؤكدا أن اللقاء كان مفيدا، حيث تمت مناقشة مسألة عمل اللجنة.

وقال دى ميستورا - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المشاورات ركزت على تحقيق مزيد من التقدم فى تنفيذ البيان الختامى لسوتشى، وكذلك على مسألة إنشاء لجنة دستورية بقيادة سورية وتقوم الأمم المتحدة بتيسير عملها وذلك فى إطار عملية جنيف السياسية ووفقا لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

وذكر البيان أن الاجتماع الذى ترأسه دى ميستورا شهد تبادلا مفيدا للرأى بين المشاركين حول اللجنة الدستورية ومجموعة من القضايا المتعلقة بإنشائها وعملها، وأشار البيان إلى أن دى ميستورا يتطلع لإجراء مشاورات رسمية مع كل من إيران وروسيا وتركيا فى بداية سبتمبر القادم من أجل البدء فى وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية السورية.

وانطلقت، أمس الاثنين، فى (سوتشى) بجنوب روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانة حول سوريا، وعقدت بحضور وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، والأمم المتحدة ووفدى الحكومة السورية والمعارضة، فى حين رفضت واشنطن حضور اللقاء بصفة مراقب.