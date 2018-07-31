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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:24 ص
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خبير يتوقع اختبار المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى الدعم 15090 نقطة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:00 ص
خبير يتوقع اختبار المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى الدعم 15090 نقطة البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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قال أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، إن جلسة تداول البورصة أمس الاثنين، شهدت استمرار انخفاض أحجام التداول لتسجل 531 مليون جنيه، مما دفع المؤشر لمعاودة الهبوط بعد جلسة أول أمس الإيجابية، حيث أغلق المؤشر egx30  عند مستوى 15297 نقطة، وفى طريقه لاختبار مستوى الدعم 15090 نقطة الذى ارتد منه مؤخرا، مضيفا أنه فى حالة قدرة المؤشر على الارتداد من هذه المناطق والثبات أعلى مستوى 15400 نقطة مع تحسن أحجام التداول، فسوف يكون هذا مؤشراً قوياً على قدرة السوق على اكتساب المزيد من المكاسب حتى مستوى 16000 نقطة.

 

ويرى مرتضى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سوق المال بحاجة إلى مزيد من المحفزات والتى قد يكون منها الطروحات الحكومية المقبلة لعودة السيولة مرة أخرى، مشيرا إلى ضرورة حسم الجدل الدائر عن طريقة إدارة الطرح وهل سوف سيتم باستخدام القيم العادلة، والتى من المتوقع أن تزيد عن أسعار تلك الشركات بالسوق بنسب تتراوح من 50 إلى 100%، أم ستتم باستخدام متوسط آخر شهر فى ظل الأسعار المتدنية الحالية.

 

وأضاف أعتقد أن الطريقة الجاذبة للمستثمر هى طرح هذه الشركات بأسعار تقارب الأسعار الحالية مع الإعلان عن القيم العادلة لتلك الشركات بطريقتى القيمة الدفترية المعدلة، وطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية.


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