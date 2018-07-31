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حى ثانٍ الزقازيق: دمج "النباشين" فى منظومة النظافة للقضاء على أزمة القمامة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:14 ص
حى ثانٍ الزقازيق: دمج "النباشين" فى منظومة النظافة للقضاء على أزمة القمامة النباشين
الشرقية - إيمان مهنى
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عقد العقيد أحمد الهوارى رئيس حى ثان الزقازيق بالشرقية، اجتماعا مع نباشين القمامة، بحضور الجهات المختصة من " تحسين البيئة و المحافظة و المتابعة"، ذلك بعد قيام الحى بالتحفظ  على الخراف و الدواب التى يستخدمها النباشين فى جمع القمامة، ومصادرتها لصالح دور الأيتام .

و تناول الإجتماع، أزمة القمامة  بالأخص بحى القومية، والإجراءات التى اتخاذها الحى ضد قيام النباشين ببعثرة القمامة بالشوارع، من إستخدامهم  العربات الكارو والحمير والجياد سير قطعان الأغنام فى الشوارع مما يتسبب فى فشل جهود نظافة وتجميل الحى، وظهور المدينة بمظهر سيئ رغم الجهود المكثفة للقائمين على تحسين البيئة، و كذلك أبعاد المشكلة وتأثيرها على صحة المواطنين ونظافة الحى مما لاقى تجاوبا من المجتمعين خاصة بعد الإفراج عن الحيوانات المضبوطة مؤخرا بدون غرامات كفرصة أخيرة لهم.
 
وأكد الهوارى لـ "اليوم السابع"، أنه انتهي الإجتماع على  قيام النباشين بإستبدال الحيوانات بتروسيكلات بعد أخذ التصريحات اللازمة من الحى مع الإلتزام بعدم نبش القمامة فى الشوارع، و تقديم الحى بتسهيلات من أجل دمج النباشين فى منظومة النظافة لإستمرارهم فى العمل لعدم قطع وسيلة رزقهم الحلال ، مع التنبيه بإستمرار الحى فى حملات يومية لضبط المخالفين وضبط الدواب المستخدمة وتسليمها للطب البيطرى وحديقة الحيوانات فى حالة الإصرار على المخالفة.
 
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