الرئيسية أخبار عاجلة حنفى جبالى يؤدى اليمين أمام السيسي اليوم رئيساً للمحكمة الدستورية الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:40 ص المستشار الدكتور حنفى على جبالى كتب محمد الجالى إضافة تعليق يؤدى المستشار الدكتور حنفى على جبالى، اليمين الدستورية، كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسي يكرم 6 نماذج من متحدى الإعاقة بمؤتمر الاتصالات.. الرئيس: "دا من أجمل أيام حياتى ورصيدكم هائل عند رب الناس.. الاستثمار فى بناء الإنسان على رأس أولوياتنا.. ونتطلع لمجتمع يتساوى أبناؤه فى الحقوق والواجبات الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اخبار اليوم اخبار السياسة الرئاسة بسام راضى السيسي المحكمة الدستورية صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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