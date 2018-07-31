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حبس 5 متهمين من جماعة حسم الإرهابية 15 يوما

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:03 م
حبس 5 متهمين من جماعة حسم الإرهابية 15 يوما عناصر حسم-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 5 متهمين بتهمة الإنضمام لتنظيم حسم الإرهابي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة .

ونسبت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة المستشار خالد ضياء الدين للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات تخريبية ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وأفادت التحقيقات أن القبض على المتهمين تم بموجب إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمشاركتهم في عمليات إرهابية من بينها عملية إغتيال النقيب العزازي حيث قامت قوات الأمن بمداهمة مقار المتهمين من أعضاء تنظيم حسم الإرهابى .


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