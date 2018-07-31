حبس عامل وسائقين 4 أيام لسرقة سيارة شركة مياه الشرب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل وسائقين قاموا بسرقة سيارة تابعة لشركة مياة الشرب بسوهاج، خلال تواجدها بالغردقة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ إلى الرائد أسامة مهران رئيس مباخث قسم شرطة أول الغردقة، من مسئول التراخيص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج يفيد بسرقة السيارة رقم "هـ ب أ 1869" ميكروباص- ماركة تويوتا بداخلها هاتف محمول وتراخيص السيارة من أمام الميناء السياحي بالغردقة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل . ك" 26 سنة عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج مقيم أخميم، و" أحمد . م " 24 سنة سائق من سوهاج، وعقب تقنين الإجراءات و استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي لضبط المتهمين تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديريتى سوهاج و أسيوط، وتبين أن هناك متهم ثالث هارب.

و بمواجهة المتهمين أقرا بإرتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث (هارب) وأضافا بقيام المتهم الأول بالحصول على نسخة مصطنعة من مفتاح السيارة من محل عمله بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لتسهيل سرقتها مستغلاً طبيعة عمله بالشركة، وإخطار الثاني والثالث بمكان تواجد السيارة عقب وصول مستقليها من العاملين بالشركة لمدينة الغردقة وتواجدهم وقائدها داخل الميناء السياحى، تم التحفظ على المتهمين والسيارة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث بالتنسيق مع أمن سوهاج.