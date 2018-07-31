جنايات الجيزة تقضى ببراءة عاطل من الاتجار فى المخدارت بالعجوزة

كتب أحمد إسماعيل

قضت الدائرة 18بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة، برئاسة المستشار عمر أحمد إبراهيم، ببراءة عاطل من تهمة الاتجار فى الحبوب المخدرة "ترامادول"، فى منطقة العجوزة، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة لتصوير الضابط للواقعة.

صدر القرار بعضوية المستشاريين امجد أمين والمستشار الدكتور رضا عيد.

أحالت نيابة شمال الجيزة، عاطل إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 5034 لسنة 2018 ، بتهمة الاتجار فى الاقراص المخدرة، وكشفت التحقيقات عن أن معاون مباحث قسم العجوزة حال مروره الأمنى بدائرة القسم أبلغه أحد المصادر بقيام المتهم ع.ف.م، محبوس،31 سنة، عامل، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المعاون انتقل لمكان تواجد المتهم، وتوجه صوبه لإجراء عملية شراء الاقراص المخدرة، وتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الاقراص المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أحالته إلى المحاكمة الجنائية والتى اصدرت قرارها المتقدم.