video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنايات الجيزة تقضى ببراءة عاطل من الاتجار فى المخدارت بالعجوزة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:05 م
جنايات الجيزة تقضى ببراءة عاطل من الاتجار فى المخدارت بالعجوزة محكمة جنايات - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

قضت الدائرة 18بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة، برئاسة المستشار عمر أحمد إبراهيم، ببراءة عاطل من تهمة الاتجار فى الحبوب المخدرة "ترامادول"، فى منطقة العجوزة، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة لتصوير الضابط للواقعة.

 

صدر القرار بعضوية المستشاريين امجد أمين والمستشار الدكتور رضا عيد.

 

أحالت نيابة شمال الجيزة، عاطل إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 5034 لسنة 2018 ، بتهمة الاتجار فى الاقراص المخدرة، وكشفت التحقيقات عن أن معاون مباحث قسم العجوزة حال مروره الأمنى بدائرة القسم أبلغه أحد المصادر بقيام المتهم ع.ف.م، محبوس،31 سنة، عامل، بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المعاون انتقل لمكان تواجد المتهم، وتوجه صوبه لإجراء عملية شراء الاقراص المخدرة، وتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الاقراص المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أحالته إلى المحاكمة الجنائية والتى اصدرت قرارها المتقدم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات الجيزة تقضى ببرأة متهمين بأحداث عنف كرادسة

جنايات الجيزة تقضى بسجن نقاش 15 عاما لاتهامه بقتل شاب فى إمبابة

جنايات الجيزة: المتهم بقتل زميله استعان بعدته من السلاح ونية القتل لم تتوفر

جنايات الجيزة تقضى ببراءة المتهم بقتل مواطن ثأرا ببولاق الدكرور

الاتجار فى المخدرات

جنايات الجيزة

الترامادول

اخبار مصر

الحوادث اليوم

اخبار الحوادث

امن الجيزة

النيابة العامه




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة