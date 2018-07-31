video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنى سويف تشارك فى مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:16 م
جامعة بنى سويف تشارك فى مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن انضمام المستشفى الجامعى للمشاركة فى تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى في القضاء على  قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة والعاجلة.
 
وأكد حسن  فى تصريحات صحفية، أن المستشفى بدأت تفعيل المبادرة  في عدة تخصصات شملت عمليات قسم الرمد ، وجراحة مخ وأعصاب، وجراحة قلب وصدر، وجراحة المفاصل، و قسم القسطرة الذي تم تزويده بجهاز جديد لمرضى القلب ، حيث بدأ القسم بإجراء عدد من عمليات القسطرة بمتوسط 10 حالات يوميًا كخطوة أولية لزيادة عدد عمليات القسطرة بالمستشفى ، مشيراً إلى  أنه خلال ستة أشهر سوف يتم الانتهاء من الحالات الحرجة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
 
وفى سياق آخر، قرر مجلس جامعة بنى سويف برئاسة  الدكتور منصور حسن – رئيس الجامعة فى جلسته الأخيرة ، الموافقة على إنشاء قسم التمريض التأهيلي لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بالمعهد القومي لعلوم المسنين لأول مرة بالجامعات المصرية.
 
وأوضح أن الهدف من انشاء القسم علاج وتأهيل كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ،  و تقديم خدمات متنوعة لهم على مستوى التقييم والتخطيط والرعاية  التأهيلية بالمستشفيات ودور رعاية المسنين والعيادات المتخصصة ، علاوة على التأهيل النفسي والعقلي واﻻجتماعي والبيئي لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة  ،لافتًا أن  عملية التأهيل تحتاج لفريق تمريض متخصص فى التعامل مع الأمراض المزمنة مثل الزهايمر وأمراض الشلل بكافة أنواعه وغيره ، وقادر على  التثقيف الصحي وتقديم المشورة المناسبة والمساعدة في اﻻكتشاف المبكر للأمراض.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة بنى سويف تنظم مؤتمر "تكنولوجيا الفضاء".. 5 أغسطس

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المخافظات

اخبار مصر

جامعه بنى سويف

مبادره انهاء قوائم انتظار الحالات الحرجه




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة