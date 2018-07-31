جامعة بنى سويف تشارك فى مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن انضمام المستشفى الجامعى للمشاركة فى تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى في القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة والعاجلة.

وأكد حسن فى تصريحات صحفية، أن المستشفى بدأت تفعيل المبادرة في عدة تخصصات شملت عمليات قسم الرمد ، وجراحة مخ وأعصاب، وجراحة قلب وصدر، وجراحة المفاصل، و قسم القسطرة الذي تم تزويده بجهاز جديد لمرضى القلب ، حيث بدأ القسم بإجراء عدد من عمليات القسطرة بمتوسط 10 حالات يوميًا كخطوة أولية لزيادة عدد عمليات القسطرة بالمستشفى ، مشيراً إلى أنه خلال ستة أشهر سوف يتم الانتهاء من الحالات الحرجة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفى سياق آخر، قرر مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن – رئيس الجامعة فى جلسته الأخيرة ، الموافقة على إنشاء قسم التمريض التأهيلي لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بالمعهد القومي لعلوم المسنين لأول مرة بالجامعات المصرية.

وأوضح أن الهدف من انشاء القسم علاج وتأهيل كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ، و تقديم خدمات متنوعة لهم على مستوى التقييم والتخطيط والرعاية التأهيلية بالمستشفيات ودور رعاية المسنين والعيادات المتخصصة ، علاوة على التأهيل النفسي والعقلي واﻻجتماعي والبيئي لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ،لافتًا أن عملية التأهيل تحتاج لفريق تمريض متخصص فى التعامل مع الأمراض المزمنة مثل الزهايمر وأمراض الشلل بكافة أنواعه وغيره ، وقادر على التثقيف الصحي وتقديم المشورة المناسبة والمساعدة في اﻻكتشاف المبكر للأمراض.