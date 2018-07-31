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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:02 م
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تنفيذ 1749حكما فى حملة أمنية مكبرة فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:05 م
تنفيذ 1749حكما فى حملة أمنية مكبرة فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة التى استمرت لمدة يومين  تنفيذ 1749 حكمًا متنوعًا منها 1385حكمًا جزئيا و41 حكم مستأنف و285 حكم غرامات، وضبط 6 هاربين من أحكام جنائية و22 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 22200 جنيه قيمة تصالح فى مخالفات وغرامات.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 211 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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