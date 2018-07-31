تعرف على مدير أمن القاهرة الجديد.. ضابط أسقط عصابة القرن

كتب محمود عبد الراضي

اللواء محمد منصور، أحد الكوادر الأمنية البارزة، التي عملت في مجال البحث الجنائي، وترقى في المناصب حتى وصل لرتبة مدير مباحث القاهرة، وحصل على نوط الامتياز من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اللواء محمد منصور الذي تم تصعيده بحركة تنقلات الداخلية كمدير لأمن العاصمة، ساهم في القبض على عصابة القرن، التي سرقت مجوهرات وأموال بقيمة تتخطى الـ25 مليون جنيه.

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات لرجال الشرطة شملت تصعيد عدد من الكوادر الأمنية بينهم اللواء محمد منصور كمدير لأمن القاهرة.