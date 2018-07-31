تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

كتب عبد الرحمن سيد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات داخل قطاع المرور، وتم تعيين اللواء عصام شادى، مدير الإدارة العامة للمرور مساعدا وزير الداخلية للمرور، خلفا للواء عصمت الأشقر مساعد الوزير السابق.

كما تم تعيين اللواء محمود عبد الرازق مدير لمرور القاهرة، واللواء علاء متولى مديرا لمرور الجيزة، واللواء نبيل عدلى مديرا لمرور القليوبية، العميد حمد القاضى مديرا لمرور الإسكندرية، ثم عين العميد عادل مرسى مديرا لمرور البحيرة والعميد رضا فوزى مدير لمرور الشرقية، العميد ماجد ناشد مدير لمرور الغربية، العميد أحمد السنطاوى مدير لمرور مطروح، العميد محمد لبنه مدير لمرور المنوفية، العميد سامح رشاد مدير لمرور كفر الشيخ، والعميد حمدى عبد النبى مدير لمرور الإسماعيلية، العميد محمد رشاد مدير لمرور السويس.

كما تم تعيين العميد حسن لطفى مدير لمرور شمال سيناء والعميد مصطفى عابدين مديرا لمرور جنوب سيناء، والعقيد أسامة غريب مدير لمرور الفيوم، العقيد حسام الشايب مدير لمرور بنى سويف والعقيد عادل جلال مدير لمرور المنيا، العقيد اشرف مرسى مدير لمرور أسيوط، العقيد مصطفى إبراهيم مدير لمرور سوهاج، العميد عمرو شاهين مدير لمرور قنا، العميد محمد صلاح مدير لمرور الأقصر، العميد إيهاب مرزوق مدير لمرور أسوان، العميد أشرف الجرف مدير لمرور البحر الأحمر، العقيد طارق الهم مديرا لمرور الوادى الجديد، العقيد ممدوح الحصى مدير مرور الدقهلية، العقيد محمد بصله مدير لمرور بورسعيد، العقيد حازم راتب مدير لمرور دمياط.