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تعرف على أماكن المقرات المخصصة لتسجيل المواليد بمنظومة التموين فى الأقصر

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:00 ص
تعرف على أماكن المقرات المخصصة لتسجيل المواليد بمنظومة التموين فى الأقصر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من قائمة كاملة بالمكاتب وأماكن التقدم لتسجيل وإضافة المواليد الجدد فى المنظومة التموينية والتى بلغ عددها 30 مقراً، وذلك بعد القيام بمراجعات وجولات على مدار أكتر من 15 يوما مضت لوضع قائمة بتلك المواقع وتجهيزها لخدمة الأهالى، وتوفير تسجيل البيانات بصورة سلسلة دون الإضرار بالمواطنين.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه بعد البحث لأكثر من 15 يوماً وقع الاختيار على 30 مقرا متنوعا للبدء فى تسجيل المواليد مطلع شهر أغسطس المقبل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، بالتعاون مع رؤساء المدن لاختيار الذى يتوافق مع خدمة الأهالى منها وسرعة تجهيزها للبدء فى تلقى طلبات المواطنين بتسجيل مواليدهم غداً الأربعاء المقبل.

 

وشملت قائمة المقرات التى تم اختيارها ما يلى: (مركز شباب القرنة – مركز شباب الزمامى بجوار مكتب التموين بقامولا – مركز شباب البعيرات – مركز شباب الضبعية – مركز شباب الأقالته – إدارة تموين بندر الأقصر لوسط المدينة – إدارة تموين بندر الأقصر للكرنك – مركز شباب العوامية – مكتب تموين الزينية – مركز الإرشاد الزراعى بالعشى – مركز شباب أرمنت الحيط - جمعية الشباب المسلمين بأرمنت الوابورات – مكتب تموين الرزيقات – مكتب تموين المحاميد – مكتب تموين الرياينة – قاعة مجلس المدينة القديم بإسنا – قاعة بالوحدة المحلية لقرية النمسا – قاعة بالوحدة المحلية لقرية الشغب – مقر جمعية التنمية الريفية بأصفون – مقر مكتب تموين النجوع الجديد بقرية النجوع – مقر الوحدة المحلية بقرية الدير الدور الأرضى – مقر قصر ثقافة الكيمان – مركز شباب ترعة ناصر – مقر دار المناسبات بقرية الحلة – مكتب الارشاد الزراعى بالبياضية – مكتب تموين البغدادى – الوحدة المحلية بالحبيل بمكتب رئيس القرية – مركز المعلومات بمجلس مدينة الطود – مكتب تموين العديسات – المجلس المحلى القديم بالمريس).

 

وشدد الدكتور تامر صلاح، وكيل تموين الأقصر، على أنه قام بالمرور على جميع تلك المقرات لمتابعتها بنفسه وجميعها مجهزة بالكامل، موضحا أنه جار استلام استمارات التسجيل للمواليد من الوزارة، وكذلك سيتم العمل فى كل مكتب ومقر للتسجيل بتنظيم عال جداً بأرقام لدخول الأهالى بأسبقية الحضور دون أية مجاملات، وتطبيقاً للقرار الوزارى المعد فى هذا الشأن لدورة عمل كل الموظفين.


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