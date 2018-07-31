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تعرف على آليات خفض الإصابة بفيروس سى لـ2.5% عامى 2021/2022

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:00 ص
تعرف على آليات خفض الإصابة بفيروس سى لـ2.5% عامى 2021/2022 مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي
كتبت نورا فخرى
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في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي "فيروس سي" فى مصر بحلول عام 2020، تولى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إهتماما واسعاً ببرنامج مكافحة الالتهاب الكبدى الوبائي وخفض نسبة انتشاره والحالات المصابة، حيث تستهدف أن تصل إلى  2.5% عام 2021/2022 بدلاً من 3.6 % عام 2017/2018، وذلك بتكلفة  2.66 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة - تحقيق تلك النسبة من خلال عدة آليات، في مقدمتها المسح الميداني لاكتشاف المصابين لفحص 6 فئات مستهدفة فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى نتج عنها علاج 2 مليون مواطن حتي الآن، وتصل تكلفة علاج الفرد الواحد حوالى 80 ألف جنيه، بالإضافة إلى إجراء الفحوص لعدد 37 مليون مواطن خلال الفترة.

وأكدت الحكومة، خلال برنامجها الذى وافق مجلس النواب عليه فى جلسته المنعقدة فى 25 يوليو الماضى، سعيها لتفعيل دور القوافل الطبية المُتخصصة وعمل المسح الدورى وعلاج المصابين بصورة دورية، وتكثيف برامج التوعية الصحية للعاملين المعرضين للإصابة.

وتسعى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وفقا لخطتها، توفير كافة مستلزمات المعامل للتحليلات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى ميكنة منظومة العلاج بالكامل لتسجيل الحالات المفحوصة والمعالجة.


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