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تحقيقات مصرع طفل بالبدرشين :طلقة طائشة من فرد خرطوش هشمت رأسه

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:29 م
تحقيقات مصرع طفل بالبدرشين :طلقة طائشة من فرد خرطوش هشمت رأسه جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل طفل يبلغ من العمر11 سنة، بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، حيث تبين أن الطفل كان يعبث بفرد خرطوش محلى الصنع ملك والده داخل المنزل، وخرجت منه طلقة طائشة إصابته فى الوجه، ما أسفر عن إصابته بتهشم فى الجمجمة، ولقى حتفه فى الحال.

وكشفت مناظرة النيابة للطفل "محمد.ى"، أن يبلغ من العمر11 سنة، ومصاب بتهشم فى الجمجمة، نتيجة إصابته بطلق خرطوش، وتبين من فحص السلاح النارى، أنه فرد خرطوش محلى الصنع عيار12 مم، وتم التحفظ عليه بمعرفة النيابة؛ وإرساله للمعمل الجنائى لفحصه.

تلقى رئيس مباحث الحوامدية بلاغا يفيد مقتل طفل يدعى "محمد.ى"11سنة نتيجة إصابته بطلق نارى داخل مسكنه، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن الضحية أثناء عبثه بفرد خرطوش خرجت طلقة أصابته برأسه، مما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على السلاح النارى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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