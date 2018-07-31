تحصين 234 ألفا و789 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ

كفر الشيخ -محمد سليمان

تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 234 ألفا و789 رأس ماشية، منها 173 ألفا و738 بقرة، و61 ألفا و51 من الأغنام والماعز بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ ضد مرض الجلد العقدى.

ولم ترصد مديرية الزراعة أو مديرية الطب البيطري أو الأجهزة الرقابية أى إصابات بالمرض بين الماشية، كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ من مكافحة 255 كلبا ضالا.

قال الدكتور عبد الكريم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن هناك 38 لجنة تطوف قرى ومراكز المحافظة يومياً لتحصين 245 ألف رأس ماشية " أبقار ، ماعز ، أغنام "، بدءا من يوم 20 يونيو الماضي، وتمكنت هذه اللجان من تحصين 234 ألفا و789 رأس ماشية، مؤكداً أن المحافظة خالية تماماً من الحالات المرضية ولا توجد لديه حالة واحدة مرضية مصابة بمرض الجلد العقدى، مشيراً إلى أن حملات الطب البيطري تمكنت من مكافحة 255 كلبا بقرى مركزي بلطيم ومطوبس.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه قبل بدء عملية التحصين تم تنفيذ حملات رش بالقرى والمركز للقضاء على الناموس لأنه المسبب الأول لنقل المرض، مؤكداً أن مرض التهاب الجلد العقدى من أحد أهم الأمراض الفيروسية التى تنتقل بين الحيوانات عن طريق الناقلات الحشرية خاصة الناموس، ويسبب فيروس التهاب الجلد العقدى، وينتشر بصورة معدية ووبائية بين الأبقار مسبباً التهاب جلدى مع ظهور عقد ودرنات على سطح الجلد مع التهاب الأوعية الليمفاوية وأوديما بالأرجل ومقدم الصدر، مسبباً إهدارا متصاعدا لحالة الحيوانات المصابة مثل الهزال وانخفاض إنتاج اللبن، وكذلك العقم والإجهاض.