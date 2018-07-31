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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:05 م
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تحرير 5251 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال 10 أيام بمطروح

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:17 م
تحرير 5251 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال 10 أيام بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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تمكنت إدارة مرور مطروح، من خلال الحملات المرورية، على مدار 10 أيام، من ضبط 5251 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة، خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو الجارى.

 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من الشوارع والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 826 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

كما تم أخذ عينات عشوائية من 50 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 5 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضهم على النيابة العام، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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