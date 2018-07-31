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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:37 م
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تحرير 1542 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:09 م
تحرير 1542 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية- نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير1542مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير1542مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو225مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل10300جنيه وسحب 30دراجة نارية وحجز 4دراجات .

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب57 رخصة وتحصيل 3750جنيه غرامة .

 

 


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