تحرير 1303 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير 1303 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 426 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و72 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و61 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و149 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو44 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 36 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و35 رخصة لمخالفة البيئة و107 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 42 رخصة لمخالفة خط السير و39 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و19 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 68 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و10مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و16 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و49 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 9 سيارات متروكة و55 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 32 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و31 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 24 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.