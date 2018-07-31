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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:44 م
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تجديد حبس مسجون واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل عديله بالمرج

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:36 ص
تجديد حبس مسجون واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل عديله بالمرج محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية تجديد حبس مسجون على ذمة إحدى القضايا واثنين من أصدقائه، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيام المتهم الأول بتحريض المتهمين الآخرين على الانتقام من عديله، فقاما بقتله بمنطقة المرج.
 
 
وكانت تحقيقات المستشار أحمد خالد وكيل النيابة، كشفت عن أن المتهم الأول المسجون وردت إليه معلومات، تفيد بقيام عَديله بالتعدي على زوجته ونجله بالضرب، فقرر الانتقام منه، فقام بالاتفتق مع  اثنين آخرين من أصدقائه أثناء زيارته، على الانتقام من عديله بضربه انتقاما منه.
 
 
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الآخرين، قاما بالتربص بالمجنى عليه، حتى أن شاهداه بأحد الشوارع بالمنطقة، قاما بالإعتداء عليه وضربه بسلاح أبيض، فسقط قتيلا، وعقب ذلك فرا هاربين.
 
 
وبإعداد الأكمنة، تم القبض على المتهمين، وباستدعاء المسجون من محبسه اعترف باتفاقه مع المتهمين على الانتقام من عديله، تم تخرير المحضر اللتزم بالواقعة، وقرر النيابة تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.

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