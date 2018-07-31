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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:45 م
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تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بإمبابة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:40 ص
تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بإمبابة مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وترويجها للمواطنين بدائرة القسم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، واعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه. 
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، أكدت تورط المتهم فى الاتجار بمخدر الحشيش، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحششيش، وتبين أنه سابق اتهامه فى عدة قضايا.  
 
 
 
 
 
 

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