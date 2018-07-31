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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:04 م
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تجديد حبس سائق قتل والده ومثل بجثته فى الدقهلية 15 يوما

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:57 م
تجديد حبس سائق قتل والده ومثل بجثته فى الدقهلية 15 يوما المتهم بقتل والده فى الدقهليه
الدقهلية - شريف الديب
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قرر المستشار خالد سند قاضى المعارضات لمحكمة مركز المنصورة، تجديد حبس فارس عطية 38 سنة حاصل على ليسانس دراسات إسلامية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل والده والتمثيل بالجثة، بفصل رأسه عن جسده، والتخلص من كل جزء بمصرف مياه مختلف

وطلب أحمد عيسى مدير نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس المتهم لحين انتهاء التحقيقات، حيث كلفت النيابة الإنقاذ النهرى بالبحث عن رأس القتيل وسرعة استعجال تقرير الطب الشرعى.

يذكر أن مباحث مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، كشفت لغز تغيب فلاح مسن، بعد تقدم إبنه وابنته ببلاغ يفيد بغيابه.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً يفيد بغياب "عطية.س" 67 فلاح، عن المنزل بتاريخ 19 يوليو.

وتم تشكيل فريق بحث تبين له، أنه لا يوجد دوافع أو مبرر لغياب المذكور عن منزله، وبتكثيف البحث، تبين نشوب مشادة بينه وبين ابنه فارس 38 سنة، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، وحالياً "سائق توك توك" لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث، وعقب ذلك اختفى الأب من المنزل والقرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ابن المبلغ بغيابه، وبتطوير مناقشته اعترف بنشوب مشاجرة بينه وبين والده، قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حجرية على رأسه حتى فارق الحياة، وعقب ذلك أحضر سكينا وفصل رأسه عن جسده وأودع الرأس داخل شيكارة بلاستيكية والجسد بشيكارة أخرى، وألقى الرأس بأحد المصارف المائية الرابطه بين عزبتى "السياج وأبوعمر"، وألقى الجسد والسكين بأحد المصارف التابعة لدائرة مركز بيلا - كفرالشيخ، مستخدما فى ذلك التوك توك قيادته.

وقامت مأمورية من ضباط فريق البحث بالتنسيق مع أمن كفر الشيخ، وفرعى الأمن العام بالدقهلية، وكفر الشيخ، وبإرشاد المتهم تم استخراج جثة والده بدون الرأس، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بيلا المركزىجار مسح المسطح المائى بالمصرف الملقى به رأس المجنى عليه لانتشالها.


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