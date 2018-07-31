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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:26 م
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تجديد حبس المتهم بقتل طالبة تمريض جامعة الأزهر بمدينة نصر 15 وما

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:45 م
تجديد حبس المتهم بقتل طالبة تمريض جامعة الأزهر بمدينة نصر 15 وما المتهم
كتب كريم صبحى
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ،  حبس سائق "توك توك"، المتهم بقتل طالبة كلية التمريض  15 يوما على ذمة التحقيق.
 
البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "أسماء"، طالبة بكلية التمريض، جامعة الأزهر، مقتولة داخل شقة بالحي العاشر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة من محافظة الدقهلية، وتدرس بجامعة الأزهر، وحضرت للقاهرة للتدريب في مستشفى خاص، وأظهرت المعاينة الأولية أن الفتاة توفيت نتيجة الخنق، ليلجأ أفراد فريق البحث إلى كشف الألغاز "كاميرات المراقبة" المثبتة بمحيط الشقة.
 
بإجراء التحريات تمكنت وحدة المباحث خلال أقل من 10 ساعات، من كشف لغز العثور علي جثة الطالبة وتحديد المشتبه به وضبطه، وتبين أنه يدعى "فرحات.ا"، سائق توك توك، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، قائلًا: "أنا كنت طالع الشقة علشان سرقة محتوياتها، ولم أتوقع وجود "أسماء" جوه الشقة".
 

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