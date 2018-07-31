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تأجيل نظر 6 دعاوى تطالب بعزل 7 أعضاء بمجلس "الصيادلة" لـ27 أغسطس

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:20 م
تأجيل نظر 6 دعاوى تطالب بعزل 7 أعضاء بمجلس "الصيادلة" لـ27 أغسطس مجلس الدولة - أرشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعاوى عزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة لجلسة 27 أغسطس.
 
واختصمت الدعاوى رقم 44539/44453/44388/44383/44552/44451 لسنة 72 قضائية، نقيب الصيادلة.
 
كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد،  والتي عقدت  في 14 مايو الماضي،  أصدرت  قرارا بإسقاط  عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم الدكتور "أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوي، عمرو زكري".
 
 

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