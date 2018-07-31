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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:25 م
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بسبب "بريكست".. ثقة المستهلكين البريطانيين فى الشركات تتراجع لـ"10-"

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:13 م
بسبب "بريكست".. ثقة المستهلكين البريطانيين فى الشركات تتراجع لـ"10-" رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى
(رويترز)
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كشفت استطلاعات رأى جديدة تراجع ثقة المستهليكن البريطانيين فى الشركات إلى 10 - ، وذلك مع اقتراب تنفيذ الحكومة البريطانية برئاسة تريزا ماى خطة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبى "بريكست".

ونزل مؤشر ثقة المستهلكين الرئيسى الذى تعده شركة أبحاث السوق "جي.اف.كيه" لصالح المفوضية الاوروبية إلى -10 فى يوليو من -9 فى يونيو وهى قراءة أقل قليلا عما توقعه اقتصاديون شاركوا فى استطلاع لرويترز.

وأظهر مقياس منفصل لثقة المستهلكين تعده يوجوف لصالح مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال زيادة هامشية فى يوليو تموز لكنها تظل أقل بكثير منها قبل الاقتراع الأوروبي.

وعلى مستوى الشركات لم يتغير مؤشر ثقة الأعمال لبنك لويدز عند 29 بالمئة وهو أقل بكثير من مستويات كانت بين 40 و50 بالمئة قبل الاستفتاء لكن البنك قال إن ثمة تفاؤلا طفيفا بشأن الاقتصاد وإن ظل أقل منه فى بداية 2018.


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