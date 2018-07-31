بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وهيئة الاسعاف لخدمة طلاب الجامعة

سوهاج محمود مقبول

وقع اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع هيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة، والذي مثلها الدكتور محمد عبد الهادي عبد الرحيم نائب مدير الهيئة .

وقال رئيس الجامعة أن هيئة الإسعاف المصرية لها أهمية كبيرة تتعلق بانقاذ حياه المواطنين، مشيراً إلى أن الهدف من البروتوكول خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وطلاب الجامعة.

وأوضح عزيز أنه في إطار هذا البروتوكول سوف يتم توفير سيارة إسعاف مجهزة على مدار اليوم داخل مقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، وأيضاً إنشاء نقطة إسعاف خاصة بالجامعة، وتأمين الإحتفالات والأنشطة والمعسكرات والمسيرات التي تنظمها الجامعة بسيارات الإسعاف وينص البروتوكول علي إخطار المستشفيات الجامعية بالحوادث الكبرى فور حدوثها ليتسنى التنسيق بين الهيئة والمستشفيات الجامعية.

وعلي صعيد طلاب الجامعه قال عزيز، أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية في الإسعافات الأولية المبسطة للطلاب، ومنحهم شهادات معتمدة من هيئة الإسعاف المصرية مجاناً، وإستضافة طلاب كلية التمريض في زيارات الهيئة للتعرف على طبيعة عملهم، والتعرف على كيفية التعامل مع حالات الحوادث والحرائق والإصابات، بالإضافة إلى أن الجامعة سوف تنظم محاضرات أكاديمية للمسعفين وفنيي الخدمات الطبية العاجلة يحاضر فيها أساتذة الجامعة لرفع مستوى المسعفين وتحديث معارفهم وخبراتهم وحضر توقيع البروتوكول المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري، والدكتوره سامية سعيد عميد كلية التمريض.