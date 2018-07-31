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بدء جلسة البرلمان الليبى للتصويت على قانون الاستفتاء على مسودة الدستور

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:36 م
بدء جلسة البرلمان الليبى للتصويت على قانون الاستفتاء على مسودة الدستور مجلس النواب الليبى
كتب ــ أحمد جمعة
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بدأت جلسة البرلمان الليبى، منذ قليل، للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم لليبيا بعد انتهاء المجلس من مناقشته.

 

وعقد البرلمان الليبى جلسة أمس الاثنين للتصويت على مسودة الدستور الدائم لليبيا، وسط خلافات حول المادة الثامنة من جانب أعضاء البرلمان الذين طالبوا بالمادة.

 

 كانت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبى قد دعت الأسبوع الماضى كافة أعضاء المجلس لحضور جلستى الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع المخصصتين للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء.

 

وقال قانونيون ليبيون، إنه لا يحق لمجلس النواب الليبى التصويت على المسودة من عدمها، ولكن يقع على عاتقه صياغة قانون الاستفتاء عليها.


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