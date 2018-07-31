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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:06 م
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بدء تلقى طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين فى أسيوط غدًا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:22 ص
بدء تلقى طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين فى أسيوط غدًا المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط
أسيوط - محمود عجمى
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أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن وصول أليات وضوابط اضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من غد الاربعاء  وذلك بناء على قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 19 لسنة 2018 وذلك فى اطار خطة الدولة لوصول الدعم لمستحقيه وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل وتفعيلا لبرامج الحكومة.

وأشار المحافظ الى انه سيبدا تلقى استمارات اضافة المواليد الجدد بمكاتب التموين على مستوى المحافظة غد الأربعاء ولمدة 3 أشهر على أن لا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين 3 أفراد لافتا الى ان قرار وزير التموين تضمن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجديدة ومن أصحاب البطاقات التموينية وهم المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذى ليس لهم عائل أو دخل ثابت والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه  ويشمل القرار أن المواليد الجدد الذين سيتم إضافتهم على البطاقات هم مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015 كما تضمن القرار إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.

واضاف انه سيتم استقبال اصحاب البطاقات التموينية الراغبين فى اضافة اولادهم بمكاتب التموين طبقا للمواعيد المنظمة لذلك وهى الاسبوع الاول من 1 اغسطس وحتى 10 اغسطس لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 0 ) والاسبوع الثانى من 11 الى 17 اغسطس لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 1 ) والاسبوع الثالث من 18 الى 24 اغسطس لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 2 ) والاسبوع الرابع من 25 اغسطس وحتى 31 اغسطس لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 3 ) والاسبوع الخامس من 1 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 4 ) والاسبوع السادس من 8 الى 14 سبتمبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 5 ) والاسبوع السابع من 15 الى 22 سبتمبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 6 ) والاسبوع الثامن من 23 الى 28 سبتمبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 7 ) والاسبوع التاسع من 29 الى 5 اكتوبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 8 ) والاسبوع العاشر من 6 اكتوبر وحتى 12 اكتوبر لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى ارقامها من جهة اليمين بـ ( 9 ).

على ان يتم خلال الاسبوع الحادى عشر والثانى عشر من 13 اكتوبر وحتى 31 اكتوبر لتسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.

وفِي سياق اخر، أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تعليماته المشددة على مسئولى التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية على المطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز ومحطات الوقود بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء للتأكد من جودة وسلامة المواد المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوقيع العقوبات على المخالفين .

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة ان حملات التموين المستمرة بقرى ومراكز المحافظة اسفرت عن ضبط 38 شيكارة دقيق غير صالح للاستهلاك الادمى وفى حالة تحجر وينبعث منها رائجة كريهة بأحد مستودعات الدقيق بمركز ديروط وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وبعد اخذ عينات منها لتحليلها من خلال مسئولى الصحة تبين انها غير صالحة للاستهلاك الادمى .

وأشار إلى انه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية حيث تم تخصيص خط هيئة الرقابة الادارية ( 15333 ) ورقم الشكاوى الحكومية الموحدة ( 16528 ) بمجلس الوزراء بالاضافة الى الارقام (  2325369 / 088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

 

واضاف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط الى انه تم التنسيق مع مفتشى التموين بمركز ديروط وتنظيم حملة مفاجئة على احد مستودعات الدقيق بعد ورود شكوى من احد المواطنين من سوء حالة الخبز والدقيق المصنع وعلى الفور تم ضبط حوالى 38 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو وفى حالة تحجر وذلك قبل توزيعها على مخابز المركز وتحرر محضر جنحة بالواقعة وجارى العرض على النيابة .

 


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