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انفجار ماسورة مياه بشارع أبو سعدة بالخصوص.. والأهالى: "10 أيام والشارع غرقان"

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:42 ص
انفجار ماسورة مياه بشارع أبو سعدة بالخصوص.. والأهالى: "10 أيام والشارع غرقان" انفجار ماسورة مياه بشارع أبو سعدة بالخصوص
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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سادت حالة من الغضب بين أهالي شارع أبو سعدة بمدينة الخصوص، بعد تعرضهم لإنفجار ماسورة بناصية الشارع؛ واغرقت الشارع والشوارع المجاورة له في غياب تام من مسئول شركة المياه والصرف الصحى فرع الخصوص.
 
ويقوم كمال محمد من أبناء المنطقة  أنهذه الإنفجار منذ ١٠ ايام وحتى الآن وتقدمنا بالعديد من الاستغاثات لفرع الشركة بالخصوص ولكن دون فائدة ولا أحد يستجيب ولا حتى أى مسئول سواء بمجلس المدينة أو شركة المياه حضر ليري معاناه اهالي المنطقة.
 
وطالب الأهالى من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمهندس مصطفي مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اتحاذ الإجراءات اللازمة لتحريك المسئولين بالمنطقة لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة القائمة منذ 10  أيام حماية لأطفالنا الذين يمشون علي المياه الراكدة التي قد تتسبب في إصابتهم بالعديد من الأمراض. 
 
 

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